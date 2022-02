Vienna Capitals glückt Revanche an Leader Salzburg

Die Revanche der Vienna Capitals ist geglückt! Die Wiener setzten sich am Dienstag in der ICE Hockey League zu Hause gegen Leader Red Bull Salzburg mit 3:2 durch und machten die 2:3-Niederlage nach Verlängerung in der Mozartstadt vom Sonntag vergessen. Die Gastgeber legten dabei eine sehenswerte Aufholjagd hin, machten im letzten Drittel aus einem 0:2-Rückstand noch den Sieg in der regulären Spielzeit perfekt und wurden mit dem Vorstoß auf Rang sechs in der Tabelle belohnt.