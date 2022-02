Linzer geben den Rodlern im Olympia-Eiskanal Halt

„Stehen immer am Stockerl“

Entspannt sitzt der Texspo-Chef dann vor dem Bildschirm. „Wir stehen ja sowieso immer am Stockerl“, erzählt er augenzwinkernd. Denn was kaum jemand weiß: Die Linzer sind der offizielle Schuh-Ausstatter der weltbesten Rodler. Über den internationalen Rodelverband werden alle mit den von den Linzern produzierten, genormten Spezialschuhen ausgestattet. Das Logo der Marke GTS, die den Linzern gehört, ist auch im Eiskanal der Spiele in Peking gut sichtbar.