Gefälschte Fotos trieben Mädchen (15) in den Tod

Belästigungen und Übergriffe an der Tagesordnung

In Ägyptens konservativer Gesellschaft ist sexuelle Belästigung an der Tagesordnung. In einer Umfrage aus dem Jahr 2019 gaben mehr als 90 Prozent der Frauen im Land zwischen 18 und 39 Jahren an, schon einmal Opfer einer Form von sexuellen Übergriffen geworden zu sein.