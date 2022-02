Cyber-Mobbing hat in der Pandemie zugenommen

Betroffene wissen, wer hinter Attacken steckt

In der öffentlichen Wahrnehmung agieren die Täter von Cyber-Mobbing vorwiegend anonym. Die Befragung der Jugendlichen zeigt jedoch, dass die Betroffenen meist keineswegs im Dunkeln tappen, was die Identität des Angreifers betrifft. Die Mehrheit gibt an, dass Opfer von Cyber-Mobbing gewöhnlich ahnen, wer dafür verantwortlich sein könnte (43 %) oder es sogar genau wissen (30 %). In 43 Prozent der Fälle sind die Täter im schulischen Umfeld zu finden, seltener unter Internetnutzenden (21 %) oder im Bekanntenkreis (8 %).