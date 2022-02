Pannen über Pannen: Hält die Impfpflicht?

Mit Samstag tritt in Österreich die Impfpflicht ein - aber nicht ohne gröbere Probleme. Die Plattform, welche die Impfbefreieungen beinhalten soll, ist noch nicht betriebsbereit. Nach Hochrechnungen betrifft dies in Österreich 250.000 Menschen, welche aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Dies ist nur ein Problem in einer Reihe von Pannen und noch offenen Fragen. Ihre Meinung ist gefragt: Glauben Sie, dass das Gesetz halten wird?