Impfpflicht laut Top-Virologe „nicht mehr nötig“

„Das Impfpflichtgesetz hat seinen Ursprung in der Delta-Welle, da war es absolut gerechtfertigt“, meinte der Experte am Wochenende gegenüber dem ORF Niederösterreich. Die Spitäler seien zu diesem Zeitpunkt am Anschlag gewesen. In der aktuellen Omikron-Welle mit deutlich leichteren Verläufen sei diese Maßnahme „nicht mehr wirklich in dieser Form notwendig“, so Nowotny.