Orte zum Abkühlen sind jetzt in Wien heiß begehrt

Weitere Standorte sollen folgen

Aus dem Büro von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage: „Nach dem Pilotjahr 2023 konnten wir im Vorjahr bereits 12 und heuer sogar 22 coole Zonen eröffnen. Das war ein großer Sprung für uns, wir befinden uns aber immer noch in der Ausbauphase.“ Und weiter: „Unser Ziel ist es, auch künftig weitere Standorte zu eröffnen, damit es in Wien ein engmaschiges Netz an coolen Zonen gibt, die für alle Wiener gut erreichbar sind, egal in welchem Bezirk sie wohnen.“