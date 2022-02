Die virtuelle „Krone“-Lehrlingsmesse hat begonnen

Lehrlinge sind gefragt & gesucht

Auch die Politik unterstreicht, wie wichtig die Lehrlingsmesse ist: „Früher wurden Lehrstellen gesucht, heute sind die Lehrlinge gefragt und gesucht“, meint etwa Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig. Landeshauptmann Peter Kaiser schätzt die Lage in Kärnten so ein: „Wir haben einen Mangel an Arbeitskräften.“