Italiens Spitälern laufen die Ärzte davon

Nicht einmal jeder Dritte möchte in öffentlicher Einrichtung arbeiten

Nach Anellis Angaben stellen die Ärzte ihre Berufswahl nicht infrage, aber nur 28,4 Prozent möchten in einer öffentlichen Einrichtung arbeiten; 26 Prozent würden es vorziehen, im Ausland zu arbeiten, 19 Prozent möchten in den Ruhestand gehen. 14 Prozent würden gern in einer privaten Einrichtung arbeiten und 13 Prozent möchten selbstständig sein.