Corona trieb Teenies in die Drogensucht

David (Name geändert) war 15, als Covid ausbrach. „Zunächst“, erinnert sich der Gymnasiast, „freute ich mich fast über den deswegen verordneten Lockdown.“ Darüber, nicht an jedem Wochentag früh aufstehen und in die Schule gehen zu müssen: „Ich fand das Homeschooling ,chillig‘.“ Weil „ziemlich kontrollbefreit“, und außerdem seien die Anforderungen der Lehrer an ihn plötzlich geringer gewesen. „Ich hatte demnach mehr Freizeit.“ Die er wie verbrachte? „Ich traf mich mit Freunden zum Spazierengehen. Aber meistens bin ich natürlich zu Hause gewesen.“