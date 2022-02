„Wir sehen das Programm als zweite Chance“

„Lernwillige mit technischem Interesse empfangen wir mit offenen Armen“, sagt Katrin Gatterbauer aus der Personalentwicklung bei Fronius. Das von Pettenbach aus agierende Familienunternehmen, das allein in Oberösterreich noch in Wels, Thalheim, Steinhaus und Sattledt Standorte hat, geht in Sachen Fachkräftemangel in die Offensive - und schaut sich dabei in den eigenen Reihen um.