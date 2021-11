Der Fachkräftemangel beginnt schon im Kindergarten

Was als Präsentation der neuen Herbstkampagne gedacht war, entwickelte sich rasch zur Debatte über das heimische Bildungssystem. Denn nach neun Schuljahren scheitern zwei Drittel der Bewerber am Qualifikationstest. „Wir prüfen kein Fachwissen ab. Es geht mehr um logisches Denken, simple Rechenaufgaben und sinnerfassendes Lesen“, sagt der Industriespartenobmann der NÖ-Wirtschaftskammer Helmut Schwarzl. Das sei aber kein Fehler der Lehrer, diese bräuchten viel mehr Unterstützung, vor allem im administrativen Bereich. „Damit sich die Pädagogen wieder auf das Wesentliche konzentrieren können“, so Schwarzl. Fehlende Förderung daheim sei ein weiteres Problem, woran aber nicht die Eltern schuld seien: „Auf lange Sicht führt kein Weg an der Ganztagsschule vorbei.“ Viele Familien hätten schwer mit fehlender Kinderbetreuung zu kämpfen.