Ex-Musikhochschulchef will Haft am Montag antreten

Weil der Verurteilte am vergangen Montag nicht in der Justizanstalt in Puch (Bezirk Hallein) erschienen war, kann das Landesgericht die Vorführung des Ex-Musikhochschulchefs anordnen. Mit seinem Gesuch an den österreichischen Bundespräsidenten auf Aufschiebung der Strafvollstreckung „im Gnadenwege“ ist er kürzlich abgeblitzt. „Er wird am Montag selbstverständlich die Haft antreten“, sagte sein Salzburger Anwalt Kurt Jelinek.