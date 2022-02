Familie riet dem Ex-Rektor von Haftantritt ab

Mauser stand vor knapp vier Jahren vor Gericht

Ein Blick zurück: Bereits im Mai 2018 hatte der Ex-Rektor des Mozarteums am Landesgericht München wegen dreifacher sexueller Nötigung zwei Jahre und neun Monate unbedingte Haft ausgefasst. Eineinhalb Jahre später, im September 2019, erlangte das Urteil Rechtskraft. Wenige Wochen darauf hätte Mauser in Bayern seine Haftstrafe antreten sollen. Doch Mauser ging zurück nach Salzburg. Er hat die österreichische Staatsbürgerschaft, wollte seine Strafe lieber im Pucher Gefängnis absitzen. Der Ex-Rektor stellte einen entsprechenden Antrag beim Salzburger Landesgericht. Nach langem Hin und Her schickte das Gericht Mauser dann Mitte Jänner die Aufforderung zum Haftantritt mit 1. Februar. „Ich bin das Opfer eines Fehlurteils, werde aber die Haft antreten“, sagte Siegfried Mauser damals der „Krone“.