Siegfried Mauser: „Bin Opfer eines Fehlurteils“

Mauser will weiter für sein Recht kämpfen

Mauser selbst betont im Gespräch mit der „Krone“: „Ich bin das Opfer eines Fehlurteils.“ Er werde die Haft ab 1. Februar antreten – und will weiter für seine Gerechtigkeit kämpfen. Er will eine Wiederaufnahme seines Gerichtsverfahrens in Deutschland erreichen. Dafür hat er sich den renommierten Anwalt Johann Schwenn an Bord geholt. Dieser vertrat in der Vergangenheit bereits Jörg Kachelmann. Der TV-Moderator stand ebenfalls wegen mutmaßlicher Vergewaltigung vor Gericht.