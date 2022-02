Gemeinderat leistet Widerstand gegen Apotheke

„Der Antrag liegt derzeit bei der Bezirkshauptmannschaft in Völkermarkt“, erklärt Lobnik im Gespräch mit der „Krone“. Und genau das sorgt für Unmut: „Wir haben zwei Ärzte in der Gemeinde und diese haben eine eigene Hausapotheke.“ Damit sieht man sich bestens versorgt. „Kommt wirklich eine Apotheke, dann werden sich unsere Hausärzte sicherlich auch was überlegen“, sagt Lobnik, welche die optimale Versorgung der Bevölkerung gefährdet sieht.