Mama mit durchnässtem Kind (1) in Kälte geschickt

Handtuch aus Lebensmittelgschäft

Die Verkäuferin lehnte es nach Rücksprache mit Vorgesetzten aber ab, eine Ausnahme zu machen. G. eilte in ihrer Not ins Lebensmittelgeschäft Maximarkt, wo sie ein Handtuch kaufte, in das sie den zitternden Tobias einwickelte. Von der Modekette ist G. tief enttäuscht, will dort nicht mehr einkaufen. „Ich hätte mir etwas Fingerspitzengefühl erwartet!“