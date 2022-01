„Immunsystem muss das Spikeprotein dreimal sehen“

Grundimmunisierung aus drei Teilen

Laut Protzer müssten dabei auch Durchbruchsinfektionen anerkannt werden - nach der zweimaligen Impfung sollte also eine Infektion für eine gute Immunisierung ausreichen. Ganz entscheidend - auch mit Blick auf künftige Varianten - für die Bildung qualitativ hochwertiger Antikörper ist jedenfalls der Faktor Zeit, wie die Studie deutlich unterstreicht. Nur so können diese nämlich stark an die Spike-Proteine eindringender Viren binden. Eine möglichst starke Bindung sei dabei mindestens genauso wichtig, wie ein möglichst hoher Antikörperspiegel, so die Forscherin.