Lockdown für Ungeimpfte ist seit heute Geschichte

Nachholbedarf in Kärnten und Salzburg

Mittlerweile haben bereits 83 Prozent der Erwachsenen zumindest eine Impfung erhalten - 80 Prozent sind sogar schon vollständig geimpft. Alleine in den vergangenen zwei Wochen kamen gut 85.000 Erststich dazu, wie das Gesundheitsministerium erklärte. Den höchsten Nachholbedarf haben Kärnten und Salzburg. In Kärnten haben (Stand Freitag) nur knapp unter 78 Prozent der Erwachsenen ein gültiges Impfzertifikat.