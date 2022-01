Long-Covid-Risiko bei geimpften Kindern minimal

Mit der Krankheit MIS-C gehen charakteristische Symptome einher, die teilweise an das Kawasaki-Syndrom erinnern. Im Gegensatz dazu handelt es sich allerdings nicht um eine Gefäßentzündung (Vaskulitis), sondern um eine Entzündungserkrankung, die das ganze Körpersystem betrifft. Neben den Gefäßen also auch die Organfunktionen. Studien zeigen, dass meist vier oder mehr Organe der Kinder betroffen sind. Der Verlauf der Krankheit erinnert an eine schwere Blutvergiftung (Sepsis).