Israels Präsident schreibt mit Reise Geschichte

Herzog bringt „Botschaft des Friedens“

„Ich bringe einen Segen und eine Botschaft des Friedens für die Völker der ganzen Region mit mir“, sagte Herzog vor seiner Abreise in die Emirate. Frieden bringe ihnen „Wohlstand, Fortschritt und Wachstum“. Herzog wird auf der zweitägigen Reise von seiner Frau Michal begleitet. Während seines Besuchs will Herzog auch den israelischen Nationaltag auf der Expo 2020 in Dubai eröffnen. Zudem werde er Vertreter der jüdischen Gemeinde treffen, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.