Coole Pop-up-Stores sollen die Innenstadt beleben

Pop-Up-Stores schießen in vielen Städten aus dem Boden. Auch Klagenfurt sucht Kleinst-, Klein und Mittelunternehmen, denen man bei einer Unternehmensgründung helfen will. Stadtrat Max Habenicht will damit die Leerstände in der Innenstadt bekämpfen. „Die besten Business-Ideen werden mit 3.000 Euro und einem Mietkostenzuschuss für sechs Monate prämiert.“