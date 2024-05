Gleich mehrere Unfälle auf Kärntens Straßen

Auf die Klagenfurter Schnellstraße mussten Montagmorgen die Einsatzkräfte ausrücken. Ein Fahrzeug war bei Thalsdorf von der Fahrbahn abgekommen. Die Lenkerin wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Radfahrerin verletzt

Gegen ein vor ihm fahrendes Fahrrad einer Deutschen (43) ist ein Autolenker in Arnoldstein an einer Kreuzung geprallt. Die Radlerin kam zu Sturz und wurde verletzt. Ein Alkomatentest an beiden Lenker verlief negativ.

Kollision an Kreuzung

Drei Verletzte gab es am Pfingstsonntag in Villach: An der Kreuzung Tiroler Straße mit der Steinwenderstraße kam es zur Kollision.