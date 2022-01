„Russland-Angriff auf Ukraine hätte Konsequenzen“

Michel nannte die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze besorgniserregend. Die EU setze auf Diplomatie in unterschiedlichen Formaten. „Auch die Europäische Union muss hier eine Rolle spielen können“, sagte der EU-Ratschef. Nehammer sagte, die Nachrichten aus der Region würden „uns mehr als besorgt machen, was die russischen militärischen Kapazitäten betrifft“. Man müsse Russland einerseits klar machen, dass Dialogbereitschaft gegeben sei, aber gleichzeitig auch, dass für die EU Politik niemals in Verbindung mit Gewalt ausgeübt werden dürfe.