„Staus in Wien sind eigentlich ein Luxusproblem“

Gernot Lenz ist seit mehr als zwei Jahren der Ampelkoordinator der Stadt Wien und somit der Herr über die 1300 Ampeln der Stadt. Gemeinsam mit fünf Planern betreut er in der MA 33 (Wien leuchtet) die Signalanlagen. Und dieser Job ist gar nicht so leicht. „Wir wissen, dass das, was da draußen leuchtet, viele in Rage bringt“, schmunzelt Lenz. Aber sie müssten es allen Verkehrsteilnehmern recht machen. „Es werden aber nie alle zufrieden sein. Aber wir bemühen uns.“