Wien verspricht doppelt so viele E-Auto-Ladepunkte

Das Wann und das Wo sind noch vage

Damit sollen sich die derzeit rund 4000 öffentlich zugänglichen einzelnen Ladepunkte verdoppeln. Gleich verdreifachen soll sich die Zahl der städtischen Schnellladeparks. Jetzt hat Wien erst drei mit einer Kapazität von 400 Kilowatt, die eine Volladung in rund 15 Minuten ermöglichen, und darüber hinaus eine Einrichtung mit 150 kW, wo das Laden zumindest elfmal so schnell geht wie an den üblichen 11-kW-Säulen. Zehn neue Schnellladeparks sollen dazukommen, so das Versprechen.