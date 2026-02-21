Wien verspricht doppelt so viele E-Auto-Ladepunkte

Das Wiener Rathaus verspricht für die wachsende Zahl an E-Autos in der Stadt 1000 neue öffentliche Ladestellen und will vor allem in Sachen Schnellladeparks aufholen.
Statistisch gesehen gibt es in Wien alle 400 Meter eine öffentliche Ladestelle für E-Autos. Weil das aber eben nur ein statistischer Wert für bereits über 46.000 E-Pkws in der Stadt ist, will das Rathaus nun Versorgungslücken schließen. 1000 neue öffentliche Ladestellen der Wien Energie, jeweils mit mehreren Ladepunkten, versprechen Infrastrukturstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Neos-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.
Das Wann und das Wo sind noch vage
Damit sollen sich die derzeit rund 4000 öffentlich zugänglichen einzelnen Ladepunkte verdoppeln. Gleich verdreifachen soll sich die Zahl der städtischen Schnellladeparks. Jetzt hat Wien erst drei mit einer Kapazität von 400 Kilowatt, die eine Volladung in rund 15 Minuten ermöglichen, und darüber hinaus eine Einrichtung mit 150 kW, wo das Laden zumindest elfmal so schnell geht wie an den üblichen 11-kW-Säulen. Zehn neue Schnellladeparks sollen dazukommen, so das Versprechen.
Der Zeithorizont und die Örtlichkeiten des Ausbauplans sind allerdings noch offen. Erst nach dem Beschluss im Mobilitätsausschuss des Rathauses nächste Woche kann die Detailplanung beginnen. Dann, so das Versprechen, soll es in Wien alle 250 Meter eine E-Ladestelle geben – statistisch gesehen.
