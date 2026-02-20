Militär macht auf Wiener Straßen Jagd auf Raser

Die militärische Verteidigung unseres Landes, der Schutz kritischer Infrastruktur und die Katastrophenhilfe sind die Aufgaben des Bundesheeres. So haben es die meisten im Kopf und so stimmt es auch. Doch die Streitkräfte dürfen noch mehr, wie Autofahrer kürzlich in der Floridsdorfer Brünner Straße erstaunt festgestellt haben.