Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Bims betroffen

Simmering: Nervenprobe für Wiener Öffi-Nutzer

Wien
21.02.2026 10:50
Auf der Simmeringer Hauptstraße starten mit März umfangreiche Bauarbeiten an den Gleisen der ...
Auf der Simmeringer Hauptstraße starten mit März umfangreiche Bauarbeiten an den Gleisen der beiden Bims.(Bild: Wiener Linien/Manfred Helmer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf zahlreiche Einschränkungen müssen sich die Wiener Öffi-Nutzer in den kommenden Monaten einstellen. Neben Ausfällen und Sperren bei S- und U-Bahn – wir berichteten ausführlich – wird auch im Schienennetz der Straßenbahnen massiv gewerkt. So auch auf der Simmeringer Hauptstraße, wo gleich zwei Bim-Linien betroffen sind. Verwirrung gab es zuletzt um den Startschuss der Bauarbeiten.

0 Kommentare

Gleise und Weichen werden nach Angeben der Wiener Linien auf der Simmeringer Straße erneuert. Und das macht Bauarbeiten nötig: Davon betroffen sind die Straßenbahnlinien 11 und 71. Konkret werden diese ab März bis voraussichtlich Oktober kurzgeführt. 

Verwirrung um Baubeginn
Hinsichtlich des Starttermins der Bauarbeiten kam es jüngst jedoch bei betroffenen Öffi-Nutzern zur Verwirrung. Denn auf Aushängen wurde der Startschuss mit 24. Februar angegeben, auf der Wiener-Linien-Homepage hingegen mit 3. März. Dazu präzisierten die Wiener Linien, dass es sich beim ersten Termin um den Beginn der Vorbereitungen handelt, die tatsächliche Betriebseinschränkung starte hingegen erst mit 3. März.

Lesen Sie auch:
„Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten“: Die Aussagen von Öffi-Chefin Alexandra Reinagl regen sehr ...
Kritik an Öffi-Chefin
„Hauptsache, die Ticketpreise wurden erhöht!“
13.02.2026
Bahnsperre in Wien
Öffi-Chefin rät: „Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten“
12.02.2026

„Die Bauarbeiten finden zwischen 22.30 Uhr und Betriebsbeginn statt. Wegen der Gleisbauarbeiten sind die Linien 11 und 71 jeweils Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr kurzgeführt“, teilten die Wiener Linien mit.

Die Bauarbeiten erfolgen dabei in drei Phasen:

Phase 1
3. März bis Anfang Juli
  • Linie 11: Montag bis Freitag ab 22:30 Uhr kein Betrieb zwischen Geiereckstraße und Kaiserebersdorf.
    Ausweichen kann man auf die Linien U1, U3, 18, 71E, 15A, 69A oder die S-Bahn.
  • Linie 71: Montag bis Freitag ab 22:30 Uhr kein Betrieb zwischen St. Marx und Kaiserebersdorf. Ausweichen kann man auf die Linien U1, U3, 18, 71E, 15A, 69A oder die S-Bahn.
  • Ersatzlinie 71E: Diese ist Montag bis Freitag von 22.30 bis 1.00 Uhr zwischen Kaiserebersdorf und Simmering unterwegs.
Phase 2
Anfang Juli bis Anfang September
  • Linie 11: Montag bis Freitag ab 22:30 Uhr kein Betrieb zwischen Enkplatz und Kaiserebersdorf. Ausweichen kann man auf die Ersatzlinie 71E oder die S7.
  • Linie 71: Montag bis Freitag ab 22:30 Uhr kein Betrieb zwischen Fickeysstraße und Kaiserebersdorf. Ausweichen kann man auf die Ersatzlinie 71E oder die S7.
  • Ersatzlinie 71E: Diese ist Montag bis Freitag von 22.30 bis 1.00 Uhr zwischen Kaiserebersdorf und Simmering unterwegs.
Phase 3
Anfang September bis Ende Oktober

Linien 11 und 71: Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr kein Betrieb zwischen Zentralfriedhof 3. Tor und Kaiserebersdorf. Ausweichen kann man auf die Linien 71A, 73B oder die S7

Neben den Straßenbahnlinien 11 und 71 muss jedoch auch auf weiteren Bim-Linien mit Einschränkungen gerechnet werden, und zwar bis September. Betroffen von den Gleisbaustellen werden die Linien D, 1, 5, 6, 12, 18, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 62 und 71 sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
21.02.2026 10:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-4° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-4° / 5°
Symbol Schneeregen
Wien 21. Floridsdorf
-6° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
439.537 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
233.475 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
166.161 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1451 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1370 mal kommentiert
Mehr Wien
Zwei Bims betroffen
Simmering: Nervenprobe für Wiener Öffi-Nutzer
Wiener bestätigen:
Neuer Sportchef! Ex-GAK-Profi übernimmt bei Vienna
Golfer attackiert?
Schlägerei im Schloss: Bankerin (36) vor Gericht
Johannes Eggestein
Curry und Politik-Podcast für Austrias Goalgetter
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf