Simmering: Nervenprobe für Wiener Öffi-Nutzer

Auf zahlreiche Einschränkungen müssen sich die Wiener Öffi-Nutzer in den kommenden Monaten einstellen. Neben Ausfällen und Sperren bei S- und U-Bahn – wir berichteten ausführlich – wird auch im Schienennetz der Straßenbahnen massiv gewerkt. So auch auf der Simmeringer Hauptstraße, wo gleich zwei Bim-Linien betroffen sind. Verwirrung gab es zuletzt um den Startschuss der Bauarbeiten.
Gleise und Weichen werden nach Angeben der Wiener Linien auf der Simmeringer Straße erneuert. Und das macht Bauarbeiten nötig: Davon betroffen sind die Straßenbahnlinien 11 und 71. Konkret werden diese ab März bis voraussichtlich Oktober kurzgeführt.
Verwirrung um Baubeginn
Hinsichtlich des Starttermins der Bauarbeiten kam es jüngst jedoch bei betroffenen Öffi-Nutzern zur Verwirrung. Denn auf Aushängen wurde der Startschuss mit 24. Februar angegeben, auf der Wiener-Linien-Homepage hingegen mit 3. März. Dazu präzisierten die Wiener Linien, dass es sich beim ersten Termin um den Beginn der Vorbereitungen handelt, die tatsächliche Betriebseinschränkung starte hingegen erst mit 3. März.
„Die Bauarbeiten finden zwischen 22.30 Uhr und Betriebsbeginn statt. Wegen der Gleisbauarbeiten sind die Linien 11 und 71 jeweils Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr kurzgeführt“, teilten die Wiener Linien mit.
Die Bauarbeiten erfolgen dabei in drei Phasen:
Linien 11 und 71: Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr kein Betrieb zwischen Zentralfriedhof 3. Tor und Kaiserebersdorf. Ausweichen kann man auf die Linien 71A, 73B oder die S7.
Neben den Straßenbahnlinien 11 und 71 muss jedoch auch auf weiteren Bim-Linien mit Einschränkungen gerechnet werden, und zwar bis September. Betroffen von den Gleisbaustellen werden die Linien D, 1, 5, 6, 12, 18, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 62 und 71 sein.
