Simmering: Nervenprobe für Wiener Öffi-Nutzer

Auf zahlreiche Einschränkungen müssen sich die Wiener Öffi-Nutzer in den kommenden Monaten einstellen. Neben Ausfällen und Sperren bei S- und U-Bahn – wir berichteten ausführlich – wird auch im Schienennetz der Straßenbahnen massiv gewerkt. So auch auf der Simmeringer Hauptstraße, wo gleich zwei Bim-Linien betroffen sind. Verwirrung gab es zuletzt um den Startschuss der Bauarbeiten.