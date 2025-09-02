Der talentierte Herr Cech fantasiert schon wieder

Die Gründung der Band liegt nun schon fast zehn Jahre zurück und sei ein bisschen aus Trotz auf die schon lange bestehende Bigband seines Nouvelle Cuisine Co-Leiters Mühlbacher erfolgt: „Ich wollte auch meine eigene Bigband.“ Der Abend im Porgy steht unter dem Motto „Staunen“. Das werde auch die Musiker betreffen, meint Cech schelmisch. Das musikalische Material soll vor allem die Grundthemen vorgeben – ausgegraben aus den eigenen handschriftlichen Kompositionen. Der Rest ergibt sich in der Vorbereitung. „Da werden sie ziemlich staunen, was ich ihnen serviere!“ Und das Publikum darf sich ohnedies auf viel Staunenswertes freuen, das sich wie immer bei Cech aus einem fundierten klassischen Wissen, einer unermüdlichen Neugier für Neues und einem bezwingenden Gespür für Rhythmus und Sinnlichkeit zusammenbraut.