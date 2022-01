Herbert Kickl als Bundespräsident?

Spaltung ist kein Konzept für einen Bundespräsidenten

In diesem Fall ist ein heißer Herbst vorprogrammiert, die weitere Polarisierung in unserer Gesellschaft gewiss. Aber: bei aller strategischen Parteiplanung sei auch an die politische Verantwortung erinnert. Denn wer es nur auf Spaltung zum eigenen Vorteil abzielt, hat in der höchsten Position des Landes nichts zu suchen. Und damit wäre ein möglicher Kandidat eigentlich ohnehin schon raus.