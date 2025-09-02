„Verrückt!“ Sogar Gegner staunt über Jannik Sinner

Bei 1:5 im ersten Abschnitt versuchte Bublik, den Weltranglisten-Ersten mit einem Aufschlag von unten zu überraschen. Das misslang mit einem Doppelfehler allerdings komplett. Der 28-Jährige nahm es gelassen und probierte es beim 1:5 im dritten Durchgang erneut. Diesmal war er erfolgreich, weil Sinners Return im Aus landete. Am Ende musste sich Bublik dennoch klar geschlagen geben ...