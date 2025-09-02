Deal geplatzt: Drohte Glasner sogar mit Rücktritt?

Nichts wurde es mit dem Versuch des FC Liverpool, Verteidiger Marc Guehi von Crystal Palace loszueisen. Der englische Internationale bleibt dem FA-Cup-Sieger um Trainer Oliver Glasner treu. Laut englischen Medienberichten drohte der Österreicher sogar mit einem Rücktritt.
Für Guehi soll Liverpool 35 Millionen Pfund (40,4 Mio. Euro) geboten haben, der Palace-Kapitän bleibt überraschend aber in London. Glasner hatte am Wochenende noch einmal betont, den Verteidiger nicht ziehen lassen zu wollen. „Für die Zukunft von Crystal Palace müssen wir ihn behalten“, appellierte der Oberösterreicher.
Kein Ersatzmann
Da kein geeigneter Ersatz für Guehi bereitstand, kam der Transfer schlussendlich nicht zustande. Und auch Glasner soll seine Finger im Spiel gehabt haben: Wie unter anderem „The Mirror“ berichtet, entschied er mit der Drohung, den Verein zu verlassen, falls sein Kapitän verkauft werden würde, den Transferstreit mit CEO Steve Parish für sich.
Fest steht: Im Sommer 2026 ist Guehi, dessen Vertrag nach der laufenden Saison ausläuft, ablösefrei zu haben. Gut möglich, dass der FC Liverpool dann zuschlagen wird …
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.