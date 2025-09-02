Deal geplatzt: Drohte Glasner sogar mit Rücktritt?

Kein Ersatzmann

Da kein geeigneter Ersatz für Guehi bereitstand, kam der Transfer schlussendlich nicht zustande. Und auch Glasner soll seine Finger im Spiel gehabt haben: Wie unter anderem „The Mirror“ berichtet, entschied er mit der Drohung, den Verein zu verlassen, falls sein Kapitän verkauft werden würde, den Transferstreit mit CEO Steve Parish für sich.