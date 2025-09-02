Mit „Zombie-Droge“ gestreckt? Dealer angeklagt

Eigentlich ist es kein ungewöhnlicher Zugriff durch verdeckte Ermittler am 9. Oktober in Wien: Die Beamten machten mit einem Mittelsmann, der – wie nun bekannt ist – damals aus einem Gefängnis heraus mit einem illegalen Handy die Drogenübergabe organisierte, einen Ort und Zeitpunkt aus. Dort trafen die Polizisten die Dealer, nahmen sie fest und konfiszierten drei Kilo Suchtgift.