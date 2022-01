Ärzte verweigerten Abtreibung von totem Fötus

Doch die Polin erholte sich nicht von dieser Tortur - sie verstarb schließlich nach wochenlangem Todeskampf am 25. Jänner. Ihre Familie vermutet, dass sie an einem septischen Schock gestorben ist - das Krankenhaus machte keine Angaben zur Todesursache. „Wir sind am Boden zerstört und der Schmerz, der uns begleitet, ist unbeschreiblich“, so die Familie. Sie wollen, dass die Ursache des Todes ihrer Angehörigen restlos aufgeklärt wird.