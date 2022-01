EMA gab grünes Licht für Covid-Tablette Paxlovid

Auch MSD-Tablette wirkt bei Omikron

Neben Paxlovid ruhen die Hoffnungen auch auf Molnupiravir, dem Medikament des Pharmaunternehmens Merck Sharp & Dohme (MSD). So sagte etwa der Pandemie-Beauftragte des Klinikums rechts der Isar der TU München, Christoph Spinner, man sehe gute Chancen in den neuen Medikamenten. Auch Molnupiravir werde „als Kapsel zweimal täglich über fünf Tage eingenommen und wirkt auch gegen die Omikron-Variante.“ In Kürze werde Paxlovid als weitere orale Therapie-Option hinzukommen. Es schützt laut Spinner ebenfalls vor Omikron.