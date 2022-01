Diese Medikamente helfen auch bei Omikron

Hoffnungen ruhen auf neuen antiviralen Arzneimitteln wie Paxlovid und Molnupiravir - die ersten Pillen gegen Corona, die in wenigen Wochen auf Rezept in den Apotheken erhältlich sein sollen. Das stimme ihn optimistisch, so der Chefarzt der Infektiologie an der Münchner Klinik Schwabing, Clemens Wendtner. „Da ist ein Quantensprung eingetreten.“ Molnupiravir werde „als Kapsel zweimal täglich über fünf Tage eingenommen und wirkt auch gegen die Omikron-Variante“, führte der Pandemie-Beauftragte des Klinikums rechts der Isar der TU München, Christoph Spinner aus. In Kürze werde Paxlovid als weitere orale Therapie-Option hinzukommen. Es schützt laut Spinner ebenfalls vor Omikron - und bis zu 90 Prozent vor schweren Verläufen.