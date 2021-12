Briten geben grünes Licht für Pfizers Paxlovid

Senkt Todesrate massiv

Bei einer Probandenstudie mit dem Medikament Paxlovid, das den Wirkstoff Ritonavir enthält, sei es gelungen, die Hospitalisierungs- und Sterblichkeitsrate um 89 Prozent zu senken. In der Gruppe, die das Medikament erhielt, habe es zudem keinen einzigen Corona-Todesfall gegeben. 1219 Ungeimpfte, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten und an Covid-19 erkrankten, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe erhielt Paxlovid, die andere ein Placebo. In der Paxlovid-Gruppe gab es keine Todesfälle, in der Placebo-Gruppe hingegen zehn.