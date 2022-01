Jetzt wird Rückforderung von Studien-Geld geprüft

Die skurrile Studie „Wirtschafts- und Budgetpolitik“ hat nicht nur tierische Einblicke in die Politik offenbart, sie könnte nun auch ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen haben. Nachdem SPÖ und NEOS am Donnerstag bereits eine Rückzahlung des dafür aufgewendeten Steuergeldes gefordert hatten, kündigte auch Wolfgang Peschorn, Chef der Finanzprokuratur an, etwaige Ansprüche prüfen zu lassen. Die Chancen für ein solches Vorhaben scheinen aus juristischer Perspektive vielversprechend.