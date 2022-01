Skandal-Studien offengelegt: Kurz und der Pfau

Kurz als Pfau

In den Umfrage-Ergebnissen zeigt sich deutlich, wie ein Meinungsbild zugunsten gewisser politischer Akteure gezeichnet werden sollte, während andere in ein schlechteres Licht gerückt wurden. So werden etwa der damalige Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und auch Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) laut den Antworten der Befragten als Pfaue gesehen.