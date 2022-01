ÖSV-„Slalomspezialistin“ rast zu Abfahrtssensation

Im ersten Training am Montag hatte die Vorarlbergerin Magdalena Egger noch 4,28 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ausgefasst. „Ich muss zuerst wieder das richtige Timing finden“, sagte die 21-Jährige danach und reduzierte den Abstand zur Spitze im zweiten Training am Dienstag bereits auf 1,43 Sekunden. Im ersten Rennen am Mittwoch fuhr die Lecherin, die im Weltcup bislang nur als „Slalomspezialistin“ aufgefallen war (neun Starts, bestes Ergebnis Platz 19 in Levi im November 2020), mit 1,4 Sekunden Rückstand auf Siegerin Esther Paslier (Fra) dann auf Rang 13. „Es wird von Fahrt zu Fahrt besser“, freute sich die Head-Pilotin danach.