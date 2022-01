ÖSV-Heimschläferin steigerte sich um drei Sekunden

Nachdem die amtierende Juniorenweltmeisterin im Super-G, die Tirolerin Lena Wechner, am Mittwoch bei der ersten Europacupabfahrt von St. Anton das Podest um gerade einmal 0,13 Sekunden verpasste, hoffen die ÖSV-Damen am Donnerstag (10) auf einen Top-3-Platz. Dazu bedarf es allerdings einer Steigerung. Gewaltig gesteigert hat sich in den ersten drei St. Anton-Tagen Wechners Vorgängerin als Super-G-Juniorenweltmeisterin, Arlberg-Lokalmatadorin Magdalena Egger.