Erstes Duell mit Bayern geht an Salzburg

Per Stream auf Twitch ließ Okafor die Fans an den Spielen gegen den Kanadier teilhaben. Die beiden verstanden sich sichtlich gut, das kommende Achtelfinale war kein Thema. Im Spiel „FIFA“ zeigte der Eidgenosse dem Bayern-Star aber die Grenzen auf. Davies, der aktuell an einer Herzmuskelentzündung leidet und noch länger ausfallen wird, hielt im ersten Duell noch gut mit. Am Ende siegte der Bulle aber knapp mit 5:4 nach Verlängerung.