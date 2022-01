Neues Allzeithoch: 34.011 Neuinfektionen gemeldet

Genau vor einer Woche war ebenfalls ein neuer Höchstwert vermeldet worden: So wurden am Mittwoch vergangener Woche 27.677 Neuinfektionen verzeichnet. Grundsätzlich werden am Mittwoch immer höhere Zahlen gemeldet als an anderen Wochentagen. Dies liegt unter anderem daran, dass an diesem Tag die Ergebnisse der meisten an den Schulen durchgeführten PCR-Tests in das Meldesystem einfließen.