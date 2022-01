Kanye zog Kardashians Sexvideo Nr. 2 aus Verkehr

Im September 2021 hatte der Musikmanager Wack 100 in einem Podcast behauptet, er habe „Teil 2“ von Kardashians Sexfilm mit Ray J in seinem Besitz. Er behauptete, dass die Fortsetzung „noch viel besser und anschaulicher“ sei als das Original. Um die Aufnahme dann im Interview offiziell Kims Ex-Ehemann anzubieten - „damit er es verkaufen kann“. Wack 100: „Ich würde das Video niemand anderem geben als Kanye. Es handelt sich ja um die Mutter seiner Kinder!“ Offenbar nahm West am Ende das Angebot an und mit „einem Mann am Airport“ war wohl der Musikmanager gemeint.