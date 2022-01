Vertrauen in Politik sinkt: „Ibiza war Einschnitt“

Wortwahl in Chats „pietätlos“

Grundsätzlich sei Korruption in Österreich aber kein neues Phänomen. „Derartige Fälle hat es auch schon vor zehn Jahren gegeben. Man erinnere sich nur an Telekom oder Burgtheater“, erinnert Bittner. Insbesondere die Wortwahl der Politiker in den jüngsten Chatprotokollen haben sich als „pietätlos“ erwiesen und hätten das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik noch einmal massiv verschlechtert.