Korruption: „Warum sollte ich Politik vertrauen?“

„Vertrauen in die Politik? Was bringt uns das?“

In einem kleinen Café im dritten Wiener Gemeindebezirk werden an diesem Abend die SMS-Leaks heiß diskutiert. Kellnerin Felicia K. ist trotz der jüngsten Chats nicht empört. „Korruption gibt es überall.“ Enthüllungen bedeuten für sie keinen Vertrauensverlust, denn sie hat kein Vertrauen in die Politik. „Warum sollte ich Vertrauen in die Politik haben, was bringt uns das? Ich hab gehört, dass Kurz seine Immunität verliert, ich glaube er hatte keine Wahl mehr. Deshalb ist er zurückgetreten.“ Stammgast Albert S. ist ähnlich abgeklärt bis pessimistisch eingestellt. „Solche Entwicklungen beginnen immer früher. Es war schon vorher etwas im Busch und jetzt ist es halt an die Oberfläche gekommen. Ich bin nicht verwundert. Man sollte sich ganz genau anschauen, was passiert ist, wie die Politik strukturiert ist, wie sie mit den Medien zusammenarbeiten, und daraus die Konsequenzen ziehen. Man muss Gesetze ändern.“