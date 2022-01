Litauen versteigert einstiges CIA-Foltergefängnis

In schallisolierten Räumen gefoltert

Was genau in den fensterlosen und schallisolierten Räumen vor sich ging, habe das litauische Parlament nicht herausgefunden, berichtet Arvydas Anusauskas, der 2010 eine Untersuchung zu diesem Ort leitete. Gefangene sollen dort ständigem Licht und starkem Lärm ausgesetzt worden sein. „Wir drücken keine Knöpfe, um nicht aus Versehen etwas einzuschalten“, sagt ein Mitarbeiter des Immobilienfonds über die Einrichtung, in der Leuchtstoffröhren und das Summen der Klimaanlage die leeren Räume dominieren. Wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2018 hörte, habe man Gefangene bei ihrer Ankunft rasiert und mit verbundenen Augen oder Kapuzen und gefesselten Beinen festgehalten.