Berichte über Folter in Lukaschenkos Gefängnissen

In Belarus werden zudem Häftlinge mit einem gelben Abzeichen markiert. Ein Erkennungsmerkmal dafür, dass diese Insassen wegen der Teilnahme an den Demonstrationen gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko festgenommen wurden. So werden jene gekennzeichnet, für die besonders harte Haftbedingungen gelten. Für die Wärter ist das eine Einladung zur Gewalt.