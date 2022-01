Sollenau-Drama: Justiz hat viel Erklärungsbedarf

Diese Wahnsinnstat schockte ganz Österreich. Ein Vater beging am Abend des 11. Jänner im niederösterreichischen Sollenau Mord am eigenen Kind - und Selbstmord. Viele Fragen bleiben offen, um Antworten wird sich nun die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt kümmern. Ermittlungen sind im Gange, man wolle aber zuerst, so Sprecher Erich Habitzl, den endgültigen Polizeibericht abwarten. Sogar Anklagen gegen Gerichtsmitarbeiter drohen, denn der Vater war vorbestraft.