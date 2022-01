Vater war wegen Todesdrohung gegen Kind verurteilt

Eltern lebten in Trennung

Über die Hintergründe wird noch gerätselt, doch der 38-Jährige dürfte in voller Absicht sich und seine Tochter vor den Zug geworfen haben. Auslöser für die Horror-Tat dürften familiäre Probleme gewesen sein. Offenbar lebten der 38-Jährige und seine Ex-Partnerin (33) in Trennung. Das Sorgerecht teilte man sich, wie die „Krone“ beim Lokalaugenschein erfuhr.